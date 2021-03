L'Engas passa a Bassano. Ora la Coppa Italia

Vittoria combattuta per l'Engas Hockey Vercelli nel campionato di Serie A2. I nerogialloverdi sabato 27 marzo hanno sconfitto in trasferta l'Hockey Bassano grazie a una rete realizzata da Giorgio Maniero a due minuti dal termine: 4-3 il risultato finale a favore dei vercellesi, che in porta hanno schierato Fabio Errico dopo alcune settimane di assenza. Veneti inizialmente in vantaggio, poi il pareggio di Juan José Moyano e un rigore di Maniero a chiudere il primo tempo con l'Engas avanti nel punteggio. Nella ripresa bravo il Bassano a riprendere due volte l'Hockey Vercelli (di nuovo in rete con Andrea Perroni) sul pareggio, prima della seconda marcatura di Maniero quasi allo scadere. La squadra allenata da Paolo De Rinaldis, con il primo posto nel girone A già matematicamente in tasca a due turni dalla conclusione della stagione regolare, si avvicina così nel migliore dei modi alla semifinale della Coppa Italia di categoria, in programma ssabato 3 aprile (alle ore 19) al PalaPregnolato contro il Forte dei Marmi. La vincente andrà a sfidare in finale, domenica 25 aprile, chi passerà il turno tra Viareggio e Roller Bassano.

Il tabellino dell'incontro (3-4).

HOCKEY BASSANO: Merlo, Tottene, Luna, Biasini, Toniolo, Menon, Omizzolo, Vigo, Bertollo e Passuello. All.: Nunes.



ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Ehimi, Perroni, Maniero, Moyano, Ferrari, Schena e Lopriore. All.: De Rinaldis.



ARBITRO: Marinelli di Giovinazzo.

MARCATORI: all'8'19" Biasini (B), al 19'40" Moyano (E), al 23'53" Maniero (rig. E), al 29'53" Biasini (B), al 33'20" Perroni (E), al 35'00" Luna (B) e al 47'51" Maniero (V).



NOTE - Espulsioni temporanee: Perroni (E, 2'), Motaran (E, 2'), Merlo (B, 2'), Maniero (E, 2') e Moyano (E, 2').

