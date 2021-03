Hristov potrebbe debuttare contro gli azzurri

Il difensore della Pro Vercelli Petko Hristov (classe 1999, di proprietà della Fiorentina) potrebbe debuttare questa sera (ore 20,45) a Sofia nella Nazionale della Bulgaria contro l'Italia del Commissario tecnico Roberto Mancini nella seconda partita di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Nel match di esordio del girone la Bulgaria è stata battuta in casa 3-1 dalla Svizzera, mentre gli azzurri hanno superato 2-0 l'Irlanda del Nord a Parma. Mercoledì 31 marzo poi la Bulgaria sarà ospite dell'Irlanda del Nord e l'Italia sfiderà fuori casa la Lituania. Hristov dunque salta la trasferta odierna in campionato della Pro Vercelli a Livorno e tornerà a disposizione di mister Modesto per il match di sabato 3 aprile a Gorgonzola contro l'Albinoleffe.

