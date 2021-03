"Trovatemi una squadra giovane come la nostra seconda in classifica..."

“Il rammarico per aver perso contro una diretta concorrente c’era, si capiva, si percepiva. Però, poi, abbiamo analizzato la prestazione e abbiamo ricominciato a lavorare con l’intensità di sempre”: Francesco Modesto, in partenza per Livorno, punta con decisione alla sfida in terra toscana. Il tecnico sa che sarà una partita insidiosa e non lo nasconde: “Dovremo affrontare la partita senza assilli, con la giusta voglia di riprendere il percorso dove l’abbiamo interrotto, dopo 15 partite utili consecutive. Quella serie di risultati è un segno evidente della nostra crescita e una gratificazione per tutti: dalla società, ai giocatori, al sottoscritto”. Sui problemi societari che, da inizio stagione, condizionano l’altalena di risultati della squadra amaranto, il mister sottolinea: “L’anno in cui ero a Rende era successa la stessa cosa con il Matera. Purtroppo questi sono problemi che si ripetono ogni anno e sono un danno grande per tutti”.

La Pro è partita nel primo pomeriggio alla volta di Livorno al completo, con le uniche due eccezioni di Hristov, convocato con la Nazionale della Bulgaria, e Gatto squalificato. “Per noi questa partita è una trappola e lo sappiamo bene – ha detto ancora Modesto – le trappole, però, non le avremo solo noi, ma pure gli altri. Giocheremo 6 partite alla morte; è normale che ci sia pressione, ma vogliamo proseguire nel migliore dei modi il cammino fatto finora. Meritiamo di essere lì, ma dobbiamo continuare a giocare con spensieratezza, senza assilli. Perché questa è la forza dei giovani. Siamo una squadra giovane, è vero, e ogni tanto lo sento dire come se fosse un difetto. Ma trovatemi voi una rosa giovane come la nostra che sia seconda in classifica?”.