Tre ginnasti della Pro Vercelli alla fase nazionale

I ginnasti della Pro Vercelli tornano in gara dopo una lunga assenza. Domenica 21 marzo si è disputata la seconda prova del campionato regionale individuale Silver di ginnastica artistica maschile, organizzata dalla società Libertas Ginnastica nella tensostruttura “Rosso” di via Viviani.

Vi hanno preso parte tre ginnasti della Pro Vercelli preparati da Mirco Rosa, colonna portante della sezione maschile, coadiuvato da Andrea Marchisio, suo ex allievo. Entusiasti per un ritorno a una parvenza di normalità pur nell’osservanza dei protocolli richiesti, gli allievi della Pro hanno offerto ottime prestazioni facendo registrare due ori e un bronzo.

Nella seconda fascia LA primo gradino del podio per Marco Carrubba con punti 32,850 (corpo libero 10,950, volteggio 11.100, mini trampolino 11.300 e 10.300), terzo classificato Luca Marchisio con punti 31.450 (corpo libero 11.450 - miglior punteggio assoluto -, volteggio 9,350, mini trampolino 10.800 e 10.500).

Nella seconda fascia LB medaglia d’oro per Enrico Sorrentino con punti 45.600 (corpo libero 10.800, cavallo con maniglie 9.600, volteggio 11.700, parallele 11.500, mini trampolino 12.300 e 11.00). I tre ginnasti della Pro si sono qualificati per la fase nazionale in programma a Rimini dal 20 al 30 giugno.