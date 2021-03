La Serie C verso lo slittamento

Attraverso una lettera rivolta ai presidenti della Serie C, il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha messo in guardia sul possibile finale di stagione e sulle sue problematiche. Le finestre disponibili per recuperare le gare rinviate, infatti, sono sempre meno. Ciò potrebbe portare a uno slittamento del termine stabilito precedentemente per la fine del campionato. La proposta del presidente Ghirelli, ancora da sottoporre al consiglio direttivo, sarà quella di posticipare la penultima e l'ultima gara del torneo a domenica 25 aprile e domenica 2 maggio.

Le parole di Ghirelli: "Cari presidenti, purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e le finestre disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per rispettare il termine stabilito della stagione regolare".

"Durante il consiglio direttivo di giovedì 1° aprile verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ulteriori criticità da qui al 1° aprile, la proposta che sottoporrò ai membri del consiglio sarà quella di far slittare il turno infrasettimanale di mercoledì 14 a domenica 18 aprile, posticipando la penultima e l'ultima gara rispettivamente a domenica 25 aprile e domenica 2 maggio. Tale slittamento consentirà di recuperare due ulteriori finestre disponibili per gli eventuali recuperi di gare rinviate - conclude Ghirelli - Ho voluto sin da ora comunicarVi questo possibile scenario così da consentirVi di organizzare al meglio questo finale di stagione regolare. L'ultima parola spetterà comunque al consiglio direttivo".