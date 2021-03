Livorno-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Luigi Carella della sezione di Bari l'arbitro dell'incontro Livorno-Pro Vercelli valido per la quattordicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma domenica 28 marzo con inizio alle ore 15 allo stadio "Armando Picchi". Assistenti di linea saranno Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Francesco Perrelli di Isernia. Quarto uomo: Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Nel frattempo il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino ha squalificato per una giornata l'esterno della Pro Vercelli Gatto. In diffida fra i bianchi ci sono Blaze, Clemente e Comi.