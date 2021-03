Isola quinta con l'Italia in Coppa del Mondo

Quinto posto nella prima prova di Coppa del Mondo edizione 2021 per la Nazionale femminile di spada che a Kazan, in Russia, ha perso in mattinata nei quarti di finale contro la Corea del Sud. Mara Navarria, Rossella Fiamingo, la vercellese Federica Isola e Alberta Santuccio sono infatti uscite sconfitte dal match con il punteggio di 36-31, dopo che nella giornata di lunedì avevano avuto ragione della Svizzera per 45-34 negli ottavi di finale. Il quartetto azzurro ha poi concluso al quinto posto grazie al successo dapprima contro la Francia per 45-35 e poi contro l'Ungheria con il punteggio di 36-27. "Chicca" Isola, lo ricordiamo, nella prova individuale si è classificata dodicesima ed è stata la migliore delle italiane del Ct Sandro Cuomo.