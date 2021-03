Pro Vercelli Trino sempre ferma al palo

Sesta sconfitta in altrettante partite per la Pro Vercelli Trino Hockey femminile nel campionato di Serie A. Domenica 21 marzo le ragazze allenate da Alessandro Bacherotti hanno per 4-0 sulla pista dell'Agrate Brianza, formazione ricca di ex giocatrici bianconere. Le tre marcatrici, Chiara Daccò (doppietta), Zoe Zetti e Alessia Villa, nella scorsa stagione vestivano tutte la maglia della Pro Vercelli Trino. Contro l'Agrate Brianza, Bacherotti ha recuperato Pina Annese dopo un paio di settimane di assenza, ma non ha potuto schierare Giovanna Pisani. Ora il club del presidente Marco Sampietro dovrà attendere sabato 24 aprile per tornare in pista, al PalaPregnolato contro il Roller Hockey Scandiano per il quart'ultimo impegno della stagione regolare. Per le vercellesi sarà probabilmente l'ultima possibilità, ottenendo un risultato positivo, di rimettersi in corsa per la qualificazione alla fase finale per lo scudetto, alla quale accederanno le prime quattro squadre classificate.

