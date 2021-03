L'Engas aggancia il secondo posto

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli ha raggiunto il secondo posto in classifica. Domenica 21 marzo i nerogialloverdi hanno vinto al PalaPregnolato per 4-2 contro l'Amatori Wasken Lodi nella terza giornata del girone di ritorno del raggruppamento A. Dopo il vantaggio degli ospiti, l'Engas ha recuperato il risultato e portato a casa la partita grazie alle reti di Oscar Ferrari (aggregato dalla formazione di A2), David Macini (doppietta) e Matteo Ceresa. Con questa affermazione il team allenato da Andrea Perroni ha raggiunto alle spalle dell'Agrate Brianza proprio il Wasken Lodi e l'Amatori Vercelli, ma con una partita da recuperare. Domenica 28 marzo l'Engas giocherà in trasferta contro l'Azzurra Novara.

