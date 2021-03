Altro slittamento per Olbia-Como

Prosegue l'emergenza Covid-19 in casa Olbia e così è stata rinviata la gara di recupero della nona giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C con il Como prevista per mercoledì 24 marzo alle ore 12,30 allo stadio "Bruno Nespoli".

Ecco il comunicato della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Olbia ai sensi del punto 4 delle “Disposizioni gare Lega Pro – Emergenza Covid-19” del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Olbia-Como venga rinviata a data da destinarsi".

Sono quattro i recuperi che l'Olbia dovrà affrontare ed essendo tre i mercoledì utili prima della fine della regular season (31 marzo, 7 aprile e 21 aprile; il 14 è in calendario un infrasettimanale) si profila l'ipotesi di uno slittamento dell'ultima giornata programmata per domenica 25 aprile per rispettare la contemporaneità.