L'Engas guarda già alle semifinali playoff

Pronto riscatto per la capolista Engas Hockey Vercelli nel campionato di Serie A2. I nerogialloverdi, dopo la sconfitta di Montecchio Precalcino dello scorso turno, la prima del torneo, ieri sera (sabato 20 marzo) hanno battuto per 6-1 al PalaPregnolato l'Hockey Seregno. Con questa vittoria, la squadra allenata da Paolo De Rinaldis ha ottenuto il primo posto matematico in classifica a tre giornate dalla fine della stagione regolare. I vercellesi disputeranno i playoff direttamente dalle semifinali. Contro il Seregno, De Rinaldis ha dovuto fare a meno degli infortunati Fabio Errico, sostituito in porta per la terza partita consecutiva da Antonio Lopriore, e Matteo Brusa. A sorpresa sono stati i lombardi a passare in vantaggio, ma la reazione dell'Engas è stata immediata: alle doppiette di Juan José Moyano e Giorgio Maniero si sono aggiunte le reti di Marco Motaran e Peter Eheimi. Nel prossimo turno, sabato 27 marzo, l'Hockey Vercelli giocherà sulla pista dell'Hockey Bassano.

Il tabellino dell'incontro (6-1).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Lopriore, Moyano, Perroni, Maniero, Ferrari, Motaran, Ehimi, Schena e L. Uboldi. All.: De Rinaldis.

HOCKEY SEREGNO: Gilli, Coppola, Tedesco, Giordano, Alberio, Galimberti, L. Tremolada, M. Tremolada, Bergamaschi e Ferronato. All.: Molteni.

ARBITRO: Brambilla di Agrate Brianza.

MARCATORI: al 6'22" Tedesco (S), all'8'56" Maniero (rig. E), al 9'45" Ehimi (E), al 16'03" Moyano (E), al 16'57" Maniero (E), al 32'34" Moyano (E) e al 39'58" Motaran (E).

NOTE - Espulsioni temporanee: Bergamaschi (S, 2'), Moyano (E, 2') e Alberio (S, 2').