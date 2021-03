“Dobbiamo giocare con la giusta cattiveria, essere e sentirci davvero liberi di testa, fare le cose fatte bene come abbiamo sempre fatto. Sono con i ragazzi da sei mesi; al di là dell’importanza del derby, sono sicuro che faranno una prestazione da Pro”: Francesco Modesto lascia intendere che, da qui alla fine, dipenderà soprattutto dalla Pro Vercelli. Anche perché le incognite del campionato sono molteplici: “Non è scontato vincere ogni gara. Anche gli ultimi risultati dimostrano come si possa perdere punti contro qualunque squadra. Non guardiamo a lungo termine, ma all’oggi, all’Alessandria”. Per la sfida di lunedì sera contro i grigi, ci sarà certamente Alberto Masi, che ha recuperato dal problema che gli ha impedito di scendere in campo mercoledì contro la Pro Sesto: “Se l’Alessandria proverà ad attaccarci alti non lo so, ma non lo escludo – ha detto ancora Modesto – Certamente noi cercheremo di tenere ritmi alti. Dobbiamo essere spensierati e vogliosi, magari anche di rischiare qualcosina”.

La partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre) domani, lunedì 22 marzo, alle ore 21. Arbitrerà Tremolada della sezione di Monza.