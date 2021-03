Amatori: troppo forte la capolista

Niente da fare per l'Hockey Club Amatori Vercelli in casa della capolista Agrate Brianza nel campionato di Serie B. Nella terza giornata del girone di ritorno, sabato 20 marzo, i gialloverdi non sono riusciti a ribaltare il pronostico, che vedeva i lombardi favoriti. L'Agrate Brianza si è imposto per 7-2, ribadendo così la sua supremazia nel raggruppamento e andando a sette punti di vantaggio proprio sull'Amatori. Per i vercellesi sono andati in gol Giuseppe Tarsia e Riccardo Cremaschi. Il tecnico Andrea Ortogni ha dovuto fare a meno, oltre che del bomber Enea Monteforte, anche di Tiziano Orso e Simone Tarchetti. Nel prossimo fine settimana l'Amatori farà visita all'Azzurra Novara. Oggi, domenica 21 marzo, alle ore 18 l'Engas Hockey Vercelli ospiterà al PalaPregnolato l'Amatori Wasken Lodi nel medesimo raggruppamento.

2021 - Riproduzione riservata