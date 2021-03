Vercelli Rices cadono al debutto casalingo

L'esordio casalingo dei Vercelli Rices non va oltre un nobile resa: venerdì sera alla palestra "Bertinetti" vince il Bea Chieri 57-39 mettendo in mostra gli attuali limiti di forma dei cestisti bicciolani. Niente di grave, le scorie di un anno di stop non sono ancora del tutto smaltite, inoltre i torinesi hanno costruito un quintetto più da C Gold che da Silver, ovvio che alla fine il peso quantitativo sia emerso. Le avvisaglie della superiorità ospite si potevano notare sin dalle prime battute (al 4' 0-7), anche se con alcuni cambi azzeccati, leggasi Raise in cabina di regia e il debutto di Ghezzi, la situazione in casa Rices migliorava (punteggio alla fine del primo quarto 9-13). Polveri bagnate su entrambi i fronti e Bea Chieri che dopo il boom iniziale spadellava con entusiasmo. Dopo un minuto del secondo tempino i Vercelli Rices ribaltavano il risultato (14-13) con Giromini autore di due triple consecutive. Ospiti in evidente crisi e soprattutto imprecisi in attacco. I ragazzi di coach Galdi viaggiavano fino al 21-13, poi iniziava una crisetta acuita dalla difesa a zona dei torinesi, la statistica era eloquente 0-5 al tiro e vantaggio che si stemperava progressivamente. Alla pausa lunga 23-20. Il "patatrac" era dietro l'angolo. La velocità in transizione dei Vercelli Rices non era delle migliori complicando quasi tutte le azioni offensive che si traducevano in tiri forzati dal perimetro. Ma anche sotto i tabelloni le cose non andavano bene. Martinotti e Ghezzi non centravano il canestro e per il Bea Chieri era facile lanciarsi in contropiede con Mosca, D'Arrigo e Scalzo. Si girava sul 28-41 e la sensazione che il recupero fosse sempre più lontano. Percezione confermata dopo cinque minuti (31-49) e da un parziale a cavallo dei due periodi di 16-3. Il finale ovviamente non aveva storia. Per i Rices occorrerà ancora un po' di rodaggio, prima di rivedere la brillante squadra della scorsa stagione.

Tabellino: Gagnone p.ti 5, Giordano 2, Morello 10, Raise 7, Reiser 4, Giromini 9, Vercellone, Martinotti 2 e Ghezzi.

La terza giornata di andata del girone A del campionato maschile di Serie C Silver di pallacanestro si completa con Arona-Chivasso (sabato 20 marzo - ore 21) e Reba Torino-Rivarolo (domenica 21 marzo - ore 18,30); riposa: ZeroUno San Mauro.

