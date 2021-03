Primavera 3: la Pro sbanca Alessandria

Terza vittoria consecutiva per la Primavera 3 della Pro Vercelli che vince il derby in trasferta contro l'Alessandria valido per la sesta giornata di andata del girone A del Trofeo "Dante Berretti". Le bianche casacche allenate da Antonio Alacqua si sono imposte 2-1 nella ripresa al "Centogrigio" grazie alle reti di Jukaj al 51' e di Maggio su rigore all'82'. I grigi hanno dimezzato le distanze su penalty all'83' con Speranza. Pro Vercelli a referto con: Caressa, Dall'Olio, Tourè (dal 71' Scalia), Vetri, Brollo, Pane, Peretti, Iemmi, Jukaj, Maggio e Di Dio (dal 56' Rosset). A disp. (Bellesolo, Roberto, Formia, Corradino, Oro, Mezzatesta, Fiore Runcio e Peirano). I bianchi, attualmente imbattuti, prima del turno di riposo della scorsa settimana avevano sconfitto Giana Erminio e Pro Patria.