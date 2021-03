Hristov salterà Livorno-Pro Vercelli

Petko Hristov, difensore classe 1999 della Pro Vercelli, è stato convocato per le prime tre gare che la Bulgaria sosterrà per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022. Giovedì 25 marzo i bulgari sfideranno in casa la Svizzera, domenica 28 marzo a Sofia arriverà l'Italia del Commissario tecnico Roberto Mancini e mercoledì 31 marzo la Bulgaria sarà di scena in trasferta contro l'Irlanda del Nord. Hristov, di proprietà della Fiorentina, salterà quindi la gara del campionato di Serie C Livorno-Pro Vercelli in programma domenica 28 marzo e valida per la quattordicesima giornata di ritorno del girone A. Dopo il match di lunedì 22 al "Piola" contro l'Alessandria, il giocatore tornerà a disposizione di mister Modesto per la successiva gara esterna di Gorgonzola di sabato 3 aprile contro l'Albinoleffe.