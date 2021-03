Pro Vercelli: in vetta può accadere ancora di tutto

Ciò che poteva essere e che purtroppo non è stato. Rabbia sì per aver sbagliato un rigore decisivo allo scadere, ma anche la nota positiva di aver rosicchiato un punto alla capolista Como. Dunque la Pro Vercelli è a -1 dai lariani (che il 24 marzo recupereranno il match di Olbia) e giovedì con il successo dell’Alessandria sul Renate i bianchi hanno aumentato il vantaggio sui monzesi (+3). Intanto proprio i grigi dell’ex Longo salgono a quota 53 e tornano in corsa per un posto di rilievo nella griglia dei playoff. Ricordiamo, infatti, che la seconda classificata accederà direttamente alle semifinali degli spareggi per il salto di categoria. La matematica, a sette turni dal termine della stagione regolare, consente ancora all’Alessandria di sperare addirittura nel clamoroso aggancio al Como. D’altronde sognare non è vietato ed ecco che la sfida di lunedì sera al “Piola” tra la Pro e i grigi sarà di fondamentale importanza per tutte e due le contendenti. Insomma, si profila un derby intenso. E’ vero che a Sesto San Giovanni Comi ha gettato alle ortiche l’occasione per regalare la vetta ai bianchi, ma va anche sottolineato che i ragazzi di Modesto macinano punti da 15 giornate di fila.

