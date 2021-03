Pro Vercelli-Alessandria: designato l'arbitro

Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Alessandria valido per la tredicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C in programma lunedì 22 marzo con inizio alle ore 21 allo stadio "Silvio Piola". Assistenti di linea saranno Claudio Barone e Giorgio Rinaldi di Roma. Quarto uomo: Ettore Longo di Cuneo. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.