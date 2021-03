Il nuovo calendario dell'Eccellenza

Varati i calendari del nuovo campionato di Eccellenza piemontese. Su 36 società hanno aderito 22 squadre che sono state suddivise in due raggruppamenti da 11 ciascuno. Gare di sola andata (cinque in casa e cinque in trasferta) da domenica 11 aprile a domenica 20 giugno. Le prime classificate dei due gironi saranno promosse direttamente in Serie D. Non ci sono playoff e playout. Nessuno retrocederà. Anche le 14 società non iscritte manterranno il diritto di disputare l'Eccellenza nel 2021/2022.

Il Comitato Figc Piemonte-Valle d'Aosta ha ufficializzato i due gironi. Nel raggruppamento A le vercellesi Borgovercelli, LG Trino e Dufour Varallo con Aygreville, Atletico Torino, Borgaro, La Biellese, Lucento, Oleggio, Pro Eureka e RG Ticino. Nel girone B Acqui, Albese, Asti, Canelli, Castellazzo, Cbs Scuola Calcio, Chisola, Corneliano Roero, Giovanile Centallo, Olmo e Pro Dronero.

Nella prima giornata del girone A 11 aprile Oleggio-Borgovercelli con la LG Trino che osserva il riposo. Poi 18 aprile Atletico Torino-LG Trino e Borgovercelli-Borgaro; 25 aprile Dufour Varallo-Borgovcercelli e LG Trino-Pro Eureka; 2 maggio Aygreville-LG Trino e Borgovercelli-La Biellese; 9 maggio LG Trino-Borgovercelli; 16 maggio Borgovercelli-Atletico Torino e RG Ticino-LG Trino; 23 maggio LG Trino-Lucento e La Biellese-Borgovercelli; 30 maggio Borgovercelli-Aygreville e Oleggio-LG Trino; 6 giugno LG Trino-Borgaro e riposa Borgovercelli; 13 giugno Dufour Varallo-LG Trino e RG Ticino-Borgovercelli; 20 giugno Borgovercelli-Lucento e LG Trino-La Biellese.

Il campionato è stata dichiarato di "interesse nazionale" dal Coni dopo l'intervento della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti. A giorni dovrebbero riprendere gli allenamenti delle squadre autorizzati nonostante la zona rossa.