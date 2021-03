E.B. Ritmica Vercelli ottava al debutto in C

In un anno incredibile, strano, difficile e in un giorno che la gente ricorderà sicuramente per altri, importanti motivi, nel piccolo mondo dell’Asd E.B. Ritmica Vercelli si torna a sorridere e gioire per un risultato degno di nota: ottavo posto su 23 squadre partecipanti, alla prima prova del campionato di Serie C, Zona tecnica 1 della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltasi domenica 14 marzo a Cantalupa (Torino).

Sono tre le giovani ginnaste salite in pedana nella competizione svolta seguendo scrupolosamente i protocolli e organizzata in modo impeccabile dalla Ritmica Piemonte.

Beatrice Bodo, talento indiscusso in crescita costante, ha ottenuto il punteggio di 12,750 con un esercizio brioso e ricco di difficoltà al cerchio.

E’ seguita l'esibizione alla palla che ha visto gareggiare Valeria Del Prato, ginnasta talentuosa e determinata, che con qualche piccola sbavatura ha ottenuto comunque un ottimo 11,650. Valeria ha chiuso anche la competizione con l’esercizio al nastro. Esercizio strabiliante, ricco di molte difficoltà d’attrezzo e di corpo, che ha eseguito in modo buono, ma non ancora perfetto per le sue possibilità, che infatti per qualche errore di troppo ha fatto guadagnare alla squadra il punteggio di 9,900.

Dopo la palla è stato poi il momento delle clavette e Greta Rigolino, elegantissima e briosa come sempre, ha ottenuto il punteggio di 11,500. Greta ha brillato e mostrato alla giuria le sue potenzialità.

L’E. B. Ritmica ha così conseguito un totale di 45,800 punti posizionandosi in ottava posizione provvisoria. Risultato ottimo, che viste le performance ancora in fase di miglioramento, fa ben sperare per la prossima prova che si terrà a maggio.

La società vercellese è riuscita a piccoli passi a impadronirsi del posto tra le migliori dieci squadre del campionato e ora punta ad obiettivi sempre più alti, prefiggendosi l’importante risultato di rientrare nella cerchia delle prime cinque.

«Le tecniche della società sono particolarmente soddisfatte, orgogliose ed emozionate per questo risultato, raggiunto in questo periodo ostico pieno di difficoltà anche per atleti ed allenamenti - dicono dall’E.B. Ritmica - Non possono mancare i ringraziamenti al Comune di Asigliano che ha permesso in questo periodo alla società di allenarsi al Polifunzionale costantemente in sicurezza e seguendo i protocolli anti Coronavirus».