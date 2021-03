Randazzo vicepresidente vicario della Federscherma

Un'altra stoccata vincente per Maurizio Randazzo. Oggi a Roma, nella prima riunione del consiglio nazionale della Federscherma, è stato nominato vice-presidente della Fis. Sarà il braccio destro di Paolo Azzi (presidente eletto dopo la gestione di Giorgio Scarso). Randazzo nelle elezioni del 28 febbraio era stato il consigliere più votato. Un nomina quindi ottenuta con i numeri sul campo. Come è sempre stato per l'ex spadista. Randazzo, stella dell'Associazione Scherma Pro Vercelli, è stato campione olimpico nel 1996 ad Atlanta e nel 2000 a Sydney conquistato due ori storici a squadre per le lame italiane. Nel quadriennio 2017-2020 era stato consigliere della Federazione durante la presidenza Scarso. Adesso è diventato vicepresidente. Nel mandato di Randazzo ben due Olimpiadi: Tokyo 2021 e Parigi 2024.