L'Amatori la spunta sul Seregno per 9-7

Importante vittoria in ottica di qualificazione ai playoff per l'Hockey Club Amatori Vercelli nel campionato di Serie B. Ieri sera, martedì 16 marzo, i gialloverdi hanno vinto per 9-7 al PalaPregnolato contro l'Hockey Seregno nella seconda giornata del girone di ritorno del raggruppamento A. Con questo successo l'Amatori ha raggiunto in seconda posizione in classifica l'Amatori Wasken Lodi, a quattro punti di ritardo dall'Agrate Brianza (che però ha disputato una partita in meno) e tre lunghezze di vantaggio sull'Engas Hockey Vercelli (che ha un match da recuperare). Agli spareggi per la promozione in A2 accederanno le prime due classificate. Contro il Seregno è stato protagonista Enea Monteforte che, nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato nelle scorse settimane, ha realizzato per la seconda volta consecutiva cinque reti. A bersaglio con una doppietta anche Giuseppe Tarsia e Riccardo Cremaschi. Nel prossimo turno, sabato 20 marzo, la squadra allenata da Andrea Ortogni farà visita alla capolista Agrate Brianza in una sfida d'alta classifica.

2021 - Riproduzione riservata