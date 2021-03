Borgovercelli e LG Trino dicono sì alla ripartenza

Borgovercelli e LG Trino saranno al via della ripartenza del campionato di Eccellenza. Invece l’Alicese Orizzonti ha deciso di fermarsi. E’ questo l’esito finale del sondaggio del Comitato regionale della Figc per programmare il nuovo inizio dell'attività diventata di "interesse nazionale".

Il Borgovercelli è sempre stato dell’idea di ripartire e ha confermato questa linea, mentre la LG Trino inizialmente poco propensa ora ha deciso di essere al via di questa breve stagione. Non ci sono le condizioni per riprendere a giocare invece per l’Alicese Orizzonti che pertanto che dà l’arrivederci al 2021/2022.

Il format finale è ancora da definire e questa sera alle ore 18 ci sarà un’ultima riunione in videoconferenza per fare il punto su quante squadre delle 36 di Eccellenza hanno deciso di aderire alla ripartenza. L’obiettivo è di avere almeno 20 compagini per creare due gironi che possano decretare una promossa ciascuno in Serie D. A ieri pare che fossero 18 i club certe di giocare, ma c’era ancora l’attesa per le risposte di alcune indecise.

In campo vercellese c’è in ballo anche il Piemonte Sport per la ripartenza dell’Eccellenza femminile, ma la società ieri sera in riunione con le consorelle ha comunicato di non voler ripartire con il calcio giocato in questo momento.

