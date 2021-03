Un corso per giudici di gare

Nel 2020 i corsi per il reclutamento degli aspiranti giudici provinciali di atletica leggera hanno subìto uno stop a causa dell’impossibilità di istituire lezioni in presenza dovute alla pandemia. Ci si auspica al più presto che tutta l’attività possa riprendere con una certa regolarità, vorrebbe dire, finalmente, che non saremo più lontani dalle piste e dai campi di atletica, o dalle corse su strada e in montagna. Come hanno dimostrato i corsi nazionali di specializzazione che nonostante tutto stanno continuando, la formazione non deve mai fermarsi, in particolare quella di base, delle province: è da qui che nasce il grosso della forza del Gruppo Giudice Gare. C’è bisogno di un costante ricambio, di attirare i giovani, di trovare nuove forze e nuovi appassionati che aumentino le fila del Gruppo.

La formazione, certo, non si è fermata, è proseguita con incontri in videoconferenza sulle varie piattaforme, sui social e ha sicuramente dato buoni risultati con i corsi on line, sia a livello regionale che nazionale. Come molti sapranno, Vercelli-Biella ha un’attività particolarmente intensa con una grande mole di manifestazioni provinciali, e regionali, che vengono svolte durante l’anno (gare giovanili, scolastiche, strada, cross, etc.) e quindi è necessario avere un buon numero di giudici per gestirle al meglio. Da questo aspetto nasce la necessità di avere un gruppo solido e numeroso. Ecco, quindi, che partirà al più presto un nuovo corso provinciale in modalità on line, con l'obiettivo di fornire una solida base teorica e di conoscenza del Regolamento in attesa di un’auspicabile ripresa delle attività di atletica. Con il ritorno sui campi di gara si potrà concludere la formazione con la pratica, parte imprescindibile per un buon giudice.

Come è organizzato questo corso? In maniera molto semplice. Comunicazioni pubblicate sul sito Piemonte.fidal-GGG Provinciale Vercelli-Biella, sui social, invito a tutte le società della provincia e condiviso nei gruppi WhatsApp ufficiali; un modulo accessibile tramite Google - sito Piemonte.fidal-GGG per raccogliere le adesioni; due o tre incontri infrasettimanali di un’ora ciascuno. Vista la praticità delle lezioni on line, l’occasione sarà anche sfruttata per tutti quei giudici che, visto il periodo che ci tiene maggiormente lontani dalle competizioni, hanno piacere di partecipare agli incontri come aggiornamento. Ripassare le regole e gli aspetti comportamentali del giudice di atletica è sempre un buon esercizio. Per informazioni e adesioni inviare e-mail a [email protected] oppure a [email protected] o a [email protected].