Serie C girone A: tre rinvii del turno infrasettimanale

La dodicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C sarà monca. Causa Coronavirus sono state riviate a data da destinarsi tre partite: Olbia-Carrarese, Pergolettese-Lecco e Pistoiese-Juventus B. Sale vertiginosamente il numero dei recuperi e avanti di questo passo la data di chiusura della regular season, fissata per domenica 25 aprile, potrebbe slittare più avanti per garantire la regolarità del torneo.

Nel frattempo il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino ha squalificato per una giornata Nichetti (Albinoleffe); Montesano (Giana Erminio); Raimo (Grosseto); Parisi (Livorno); Cesarini (Piacenza).

Oggi, martedì 16 marzo, si disputerà l'anticipo Livorno-Grosseto (ore 17,30 - diretta Sky 251).

Mercoledì 17 marzo sono in programma: Como-Albinoleffe (ore 20,30 diretta Sky 252); Giana Erminio-Lucchese (a Gorgonzola - ore 15); Pro Patria-Pontedera (a Busto Arsizio - ore 15) e Pro Sesto-Pro Vercelli (ore 15 diretta Sky 252).

Giovedì 18 marzo si giocheranno due posticipi: Alessandria-Renate (ore 15 diretta Sky 257) e Novara-Piacenza (ore 17,30 diretta Sky 257).