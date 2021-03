Vercelli Rices: un esordio con il botto

In Serie C Silver i Vercelli Rices riprendono da dove avevano lasciato: vincono sul parquet dello ZeroUno San Mauro per 53-47, esattamente un anno dopo il successo sul Settimo. Un esordio migliore non poteva esserci. La squadra di Antonio Galdi ha ricordato a tratti il quintetto di due stagioni fa quando era stata la fase difensiva a fare la differenza. Velocità, intensità e precisione ai tiri liberi gli ingredienti che hanno condito i 40 minuti dei cestisti vercellesi. Subito un 6-0 a suggellare la mini fuga dei Rices, favorita anche da una imprevedibile imprecisione dei padroni di casa. E' Morello a dare la spinta a un primo quarto che vira sul 12-7. A rimbalzo sono i Vercelli Rices ad avere la meglio nonostante i centimetri siano dalla parte del San Mauro. Martinotti, Reiser e Nicolazzini si battono bene consentendo un paio di contropiedi a Giordano. La pausa lunga consegna un brillante 26-17 che la dice lunga sulle percentuali di tiro dei torinesi. Intanto Gagnone aveva messo un tiro da tre punti che di fatto bloccava la rimonta avversaria. Il terzo periodo è l'unico a dare spazio alle speranze di San Mauro che riemerge lentamente sfruttando qualche tiro forzato dei vercellesi e alcuni possessi persi per strada (al 30' 37-35). All’inizio dell’ultimo tempino si verifica l'unico vantaggio casalingo (al 34' 40-39), poi è Raise dalla lunetta a fare la differenza, mentre dall'altra parte c'è solo una tripla a ad accendere il fuoco della speranza. Davvero troppo poco e quando il nervosismo assale coach Iannetti e Roncarolo (espulso) portando quattro tiri liberi ai Rices. Il match prende la piega giusta con Giordano e Raise a mettere il sigillo all'incontro. Unico neo l'infortunio a Nicolazzini (che si stava comportando benissimo) a metà del secondo quarto. Probabile distorsione al ginocchio, al suo posto nel finale si vedeva il giovanissimo Cattaneo.

Tabellino: Morello p.ti 10, Vercellone, Reiser 2, Martinotti 7, Raise 14, Giordano 12, Nicolazzini 2, Gagnone 6, Agoglia e Cattaneo.

Risultati (2a giornata di andata) Serie C Silver girone A: Chieri-Chivasso 70-57; Rivarolo-Arona n.d.; ZeroUno San Mauro-Vercelli Rices 47-53; ha riposato: Reba Torino.

Classifica: Chieri p.ti 4; Vercelli Rices, Rivarolo* e San Mauro 2; Arona*, Chivasso e Reba Torino 0.

N.B.: *una gara in meno.

