Uragano Engas spazza via il Roller Monza

Vittoria in goleada per la squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli. Domenica 14 marzo i nerogialloverdi hanno battuto per 13-3 in trasferta a Biassono il Roller Club Monza nella seconda giornata di ritorno del girone A di campionato. Mai in discussione il risultato, con la formazione allenata da Andrea Perroni avanti di tre reti già all'intervallo. Vercellesi a bersaglio con le triplette di Matteo Ceresa e Amleto Francazio, le doppiette di Federico Aprile e Francesco Pozzato e le marcature di Lorenzo Uboldi, Paolo Fornaro e Nicola Fiorentino.

Con questi tre punti l'Hockey Vercelli raggiunge la terza posizione in classifica, dietro all'Agrate Brianza (avanti di 7 lunghezze) e al Wasken Lodi (a +3), in coabitazione con l'Hockey Club Amatori Vercelli, che giocherà martedì 16 marzo (ore 20,45) al PalaPregnolato contro l'Hockey Seregno. L'Engas però ha un match da recuperare, slittato per gli impegni di Coppa Italia, dove il club ha raggiunto la finale contro l'Amatori Pesaro. La sfida interna di campionato contro il Seregno sarà recuperata sabato 10 aprile.

