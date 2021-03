Stefano Mossino nuovo presidente del Coni regionale

Passaggio di testimone alla presidenza del Coni regionale piemontese: a Gianfranco Porqueddu per il quadriennio 2021-2024 succede l'avvocato Stefano Mossino. Astigiano di origine, Mossino ha ricoperto per tre mandati il ruolo di presidente della Federazione regionale di canottaggio. Eletto in giunta Christian Mossino, presidente delle Federcalcio subalpina.