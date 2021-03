Pro Sesto-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Marco D'Ascanio della sezione di Ancona l'arbitro dell'incontro Pro Sesto-Pro Vercelli valido per la dodicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma mercoledì 17 marzo con inizio alle ore 15 allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni. Assistenti di linea saranno Veronica Vettorel di Latina e Maicol Ferrari di Rovereto. Quarto uomo: Filippo Giaccaglia di Jesi.