Partecipazione di lusso alla Trino-Crea

Michele Belluschi e la svedese Charlotta Fougberg hanno messo il proprio timbro sulla terza edizione della “Trino-Santuario di Crea” organizzata dal Gruppo Podistico Trinese e disputata nella mattinata di domenica 14 marzo.

Il colpo grosso è stato la partecipazione della svedese Fougberg, già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, e che ha sbaragliato la concorrenza tanto da giungere seconda assoluta, dietro al solo Belluschi e davanti a tutti gli altri uomini in gara.

Alla terza edizione della gara trinese hanno partecipato 236 atleti, ai quali aggiungere 49 podisti nella corsa breve “La Madonnina-Crea”.

Queste le graduatorie assolute della “Trino-Crea”: tra gli uomini successo di Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) in un'ora 5 minuti 43 secondi, nuovo record del percorso, davanti a Marco Mazzon (Run Athletic Team) e Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia). Tra le donne, col podio allargato alla quarta posizione vista la presenza della fuoriclasse svedese, primo posto e record del tragitto per Charlotta Fougberg in un’ora 7 minuti 27 secondi, davanti a Francesca Rimonda (Vigonechecorre), terza Ilaria Bergaglio (Atletica Novese), quarta Elisa Almondo (Dragonero).

Vanni Mussio, responsabile organizzativo del Gruppo Podistico Trinese, spiega: "La Fougberg era a Berna per correre la locale maratona che però è stata annullata per neve e così il suo tecnico ci ha chiamati per capire se poteva gareggiare a Trino. Non ci sono stati problemi, si è iscritta e ha dato lustro alla nostra gara".

Chi è Charlotta Fougberg: la siepista, mezzofondista e maratoneta svedese, è nata il 19 giugno 1985, vanta un argento europeo nel 2014, è giunta diciottesima ai Mondiali di maratona a Doha nel 2019. A livello nazionale svedese fa incetta di medaglie: dal 2008 al 2020 ha conquistato 15 ori, 4 argenti, 6 bronzi. Nelle altre competizioni di livello internazionale ha ottenuto due vittorie alla Sylvesterloppet di Goteborg, un secondo posto alla Tjejmilen di Stoccolma, un terzo alla mezza maratona del lago Maggiore a Stresa. La Fougberg vanta il tempo di 2 ore 28 minuti 56 secondi in maratona, e nel 2020 a Reggio Emilia ha ottenuto un posto per la maratona delle Olimpiadi di Tokyo.

