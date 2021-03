"Comportamento diligente della Pro Vercelli"

Riceviamo e pubblichiamo:

La società Fc Pro Vercelli 1892, a discapito di quanto indicato da alcuni organi di stampa, ci tiene a evidenziare il proprio comportamento diligente, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e del protocollo in vigore, avendo rispettato il numero di soggetti ammessi. Nello specifico si evidenzia come gli stessi siano stati inferiori al numero massimo di 240 persone compresi i gruppi squadra. Si rappresenta inoltre che in molti stadi in cui si è giocato fino ad oggi, in questo campionato, vi sono sempre stati accessi simili a quelli presenti al "Piola" nella giornata di domenica 14 marzo in occasione di Pro Vercelli-Como.

Ciò posto, si spera che quest'esasperazione di illazioni, prive di ogni fondamento, non siano mosse per mettere in discussione il risultato giustamente ottenuto sul campo.

Fc Pro Vercelli 1892