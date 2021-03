Pro Vercelli-Como: cresce l'attesa

Pro Vercelli-Como è il big match dell'undicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Le bianche casacche sono seconde con 56 punti, i lariani comandano a quota 58 ma devono recuperare la partita di Olbia (mercoledì 24 marzo). I tifosi della squadra allenata da Francesco Modesto che non possono accedere allo stadio "Piola" per il divieto dovuto all'emergenza sanitaria hanno voluto testimoniare la loro vicinanza a Masi & C. esponendo uno striscione dietro la Curva Ovest in via Massaua. La gara odierna inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta da Sky (canale 252). Arbitrerà Marcenaro della sezione di Genova. I risultati degli anticipi: Carrarese-Livorno 4-2; Lecco-Grosseto 1-1; Pontedera-Giana Erminio 1-0. Rinviate per positività al Coronavirus le partite Juventus B-Pergolettese e Olbia-Pistoiese. Alle 15 si disputano anche Albinoleffe-Pro Patria (a Gorgonzola) e Lucchese-Pro Sesto. Alle 17,30 di scena Piacenza-Alessandria. Lunedì 15 marzo alle ore 18 si chiude con Renate-Novara (a Meda). Tra martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo si giocherà la dodicesima di ritorno. I bianchi sono attesi dalla Pro Sesto mercoledì 17 alle ore 15.