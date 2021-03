Multimed Vercelli battuta 3-1 a Verbania

Sconfitta esterna per i ragazzi della Multimed Volley Vercelli che sabato sono stati superati con il punteggio di 3-1 dall'Altiora Motty Verbania nel campionato di Serie C. Una gara iniziata però nel migliore dei modi per il sestetto allenato da Fabio Zimbaldi che giocando una buona pallavolo si è aggiudicato con merito il primo set (25-19). Sotto per uno a zero, non tarda ad arrivare la reazione dei padroni di casa guidati dall'ex Montserrat Casas che ristabiliscono la situazione di parità (25-18). Nel terzo periodo si avanza punto a punto fino alla fine quando gli ossolani, con un guizzo nel finale, si portano avanti (25-22). Stessa musica nella quarta frazione, con la gara che resta equilibrata fino alle battute conclusive, dove hanno ancora una volta la meglio i locali (26-24).

"Al netto dei primi due set, che sono stati a senso unico prima per noi e poi per loro, al terzo in avanti la gara è stata equilibrata - commenta il coach dei vercellesi Zimbaldi - Resta però un grande rammarico per non aver portato almeno a casa un punto, perché nel quarto periodo, avanti 22-17, ci siamo bloccati su di una posizione e siamo stati rimontati".

