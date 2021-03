Le partite dei Vercelli Rices in diretta su YouTube

Dopo più di un anno i Vercelli Rices tornano in campo. Oggi, domenica 14 marzo, è in programma la seconda giornata di andata del girone A del campionato maschile di pallacanestro di Serie C Silver 2020/2021. I ragazzi allenati da Antonio Galdi se la vedranno dalle ore 18 sul parquet del team ZeroUno San Mauro in terra torinese. Nel primo turno i cestisti bicciolani hanno osservato il riposo previsto per il raggruppamento a sette squadre.

La società del presidente Francesco Rey ha varato una bella iniziativa per i tifosi che non possono essere presenti sugli spalti per il provvedimento delle porte chiuse durante l'emergenza sanitaria. Le partite della prima squadra saranno infatti visibili sulla piattaforma YouTube. Una trasmissione live, assolutamente gratuita, che ha come obiettivo quello di poter far vedere ai sostenitori le gare di Morello & C. Ci sarà anche un commento del match. Un plauso per gli sforzi e la passione.