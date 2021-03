"Una giornata per Stefano" rinviata al 10 aprile

La Goalkeeper Management e l’Asd Piemonte Sport Vercelli comunicano che “Una giornata per Stefano” programmata per sabato 13 marzo al campo sportivo “Ugo Ferrante” di corso Rigola è stata posticipata a sabato 10 aprile. Lo slittamento è dovuto all’emergenza sanitaria visto che i contagi della pandemia sono aumentati e il Piemonte da lunedì 15 marzo diventerà “zona rossa”. L’iniziativa benefica è dedicata all’ex calciatore vercellese Stefano Viola (privato dei due arti inferiori) nel contesto della raccolta fondi “Il sogno di Stefano”. Dalle ore 14 alle 17 si terrà un pomeriggio di allenamenti specifici aperti a tutti, sostenuti da tecnici dalla comprovata esperienza e competenza. Costo della partecipazione: 20 euro. Offerta libera per i genitori e i simpatizzanti. L’intero ricavato verrà devoluto per la causa di Stefano Viola, per un breve periodo coordinatore tecnico del Piemonte Sport. Per informazioni chiamare il 347-7009693 (Yari Bellardita) o il 388-3661727 (Domenico Limardi). Lo staff tecnico della giornata sarà composto da Sandro Beccari, allenatore dei portieri delle giovanili della Fc Pro Vercelli 1892, Mario Bernaudo, preparatore dei portieri dell’Asd La Biellese, e Luca Colombara, allenatore in seconda dell’Asd La Biellese. “Una giornata per Stefano” si terrà seguendo le norme anti Covid. Donazioni spontanee si riceveranno nella sede all’Asd Piemonte Sport durante il pomeriggio.

