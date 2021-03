Serie C girone A: due rinvii per Coronavirus

Le partite Olbia-Pistoiese e Juventus B-Pergolettese, in programma rispettivamente sabato 13 e domenica 14 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi. Gli incontri sono validi per l'undicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Motivo dello slittamento è il riscontro di positività al Coronavirus di alcuni giocatori di Pistoiese, Juventus B e Pergolettese. Il calendario dei recuperi così si infittisce. Mercoledì 24 marzo alle ore 15 sono già in programma Giana Erminio-Pro Sesto (sesta di ritorno) e Olbia-Como (nona di ritorno).