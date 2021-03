Pro Vercelli-Como: designato l'arbitro

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Como, gara valida per l'undicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma domenica 14 marzo con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola". Assistenti di linea saranno Domenico Fontemurato di Roma e Khaled Bahri di Sassari. Quarto uomo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Marcenaro nella corrente stagione sportiva ha diretto le bianche casacche nella sfida interna vinta 3-1 contro la Carrarese.