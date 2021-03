Schena trascina l'Engas in finale di Coppa Italia

La squadra di Serie B dell'Engas Hockey Vercelli ha conquistato la finale della Coppa Italia di categoria. I nerogialloverdi, domenica 7 marzo, hanno disputato in trasferta la partita di ritorno della semifinale contro il Grosseto, riuscendo a difendere le quattro reti di vantaggio assicurate all'andata al PalaPregnolato. La formazione allenata da Andrea Perroni infatti è uscita sconfitta 5-3 dal PalaMercurio, ottenendo così comunque l'accesso alla finalissima, che si giocherà sabato 24 aprile. Avversario sarà l'Amatori Pesaro, che nell'altra semifinale ha eliminato il Montecchio Precalcino B. A Grosseto per l'Engas sono state fondamentali le due reti realizzate ai tempi supplementari da Sebastiano Schena, giocatore della squadra di A2 aggregato al gruppo per questi match insieme a Peter Ehimi, fondamentali per recuperare il parziale di 5-1 per i toscani che si era verificato al termine dei 50 minuti regolamentari. La sfida è stata caratterizzata da diversi cartellini estratti dall'arbitro D'Alessandro di Viareggio.

Il tabellino dell'incontro (5-3).



ALICE GROSSETO-ENGAS HOCKEY VERCELLI 5-1 (andata 2-6) - supplementari: 0-2; finale 5-3



GROSSETO: Bruni, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Saitta, Filippeschi, Nerozzi e Marinoni. All.: Guerrieri.



ENGAS HOCKEY VERCELLI: Pasciullo, Francazio, Schena, Ceresa, Ehimi, Macini, Fornaro, Aprile, A. Uboldi e L. Uboldi. All.: Perroni.

ARBITRO: D'Alessandro di Viareggio.



MARCATORI: al 9'22" Matassi (G), al 11'18" Polverini (G), al 27'17" Schena (E), al 32'00" Salvadori (G), al 34'25" Saitta (G), al 45'07" Polverini (G), al 52'29" Schena (E) e al 59'17" Schena (E).



NOTE - Espulsi temporaneamente: Borracelli (G, 2'), Schena (E, 2'), Polverini (G, 2'); espulsi con cartellino rosso: Matassi (G), Salvadori (G) e Guerrieri (G).

