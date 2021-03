L'Amatori dilaga con il pokerissimo di Monteforte

Goleada per l'Hockey Club Amatori Vercelli sulla pista dell'Azzurra Novara nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I gialloverdi si sono imposti senza patemi per 13-4 anche grazie all'apporto del cannoniere Enea Monterforte, rientrato dopo alcune settimane di assenza per via di un fastidioso infortunio al basso addome. Monteforte, per il quale era stato messo addirittura in dubbio il prosieguo del torneo, ha segnato cinque gol; in rete anche Giuseppe Tarsia (poker), Riccardo Cremaschi (tripletta) e Simone Tarchetti. Dopo otto partite disputate, l'Amatori dell'allenatore-giocatore Andrea Ortogni occupa la seconda posizione del girone A con 15 punti, in coabitazione l'Amatori Wasken Lodi a -8 dall'Agrate Brianza capolista. Nello stesso raggruppamento, l'Engas Hockey Vercelli ha 12 punti ma con un match da recuperare.

