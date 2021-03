Pro Vercelli Trino: Valdagno troppo forte

Sconfitta interna per la Pro Vercelli Trino di hockey femminile nella quinta giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Domenica 7 marzo le bianconere sono state sconfitte per 14-0 al PalaPregnolato dall'Hockey Valdagn, secondo in classifica. Il tecnico vercellese Alessandro Bacherotti aveva recuperato per il match solo una delle due giocatrici infortunate nelle scorse settimane, Valentina Genovali, mentre Pina Annese non ha preso parte alla gara.

La Pro Vercelli Trino tornerà in pista domenica 21 marzo, in trasferta, contro l'Agrate Brianza per l'inizio del ritorno. Le vercellesi sono ultime in classifica a 0 punti, ma le speranze di qualificazione alla fase finale per lo scudetto, cui accederanno le prime quattro formazioni della graduatoria, non sono ancora matematicamente precluse.

