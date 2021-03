Pro Vercelli: il graffio di... Gatto lascia il segno

La Pro Vercelli non si ferma più. Sbanca il campo della Pistoiese (toscani in dieci per 80 minuti), mantiene a due lunghezze il distacco dalla capolista Como e centra il tredicesimo risultato utile consecutivo. Allo stadio "Melani" mister Modesto rispetto alla gara vinta in settimana contro al Pergolettese inserisce Auriletto (al rientro dalla squalifica) al posto dell'appiedato capitano Masi, in fascia destra opta per Mezzoni in luogo di Clemente, a centrocampo Nielsen è preferito ad Awua e in attacco Della Morte e Costantino rilevano Rolando e Comi.

Al 3' non viene fischiato un fallo ai danni di Costantino: poteva essere una punizione interessante per la Pro. Al 5' prima ammonizione del match ai danni di Salvi, reo di aver atterrato Costantino. Al 12' lo stesso Salvi incappa nel secondo cartellino giallo e l'arbitro Pashuku di Albano Laziale lo caccia. Pistoiese in dieci. Al 22' attacca la Pro Vercelli. Appoggio di Costantino (grande avvio il suoi) e tiro forte di Nielsen: sfortunatamente la sfera si impenna e non trova lo specchio della porta. Al 31' viene annullato un gol a Costantino. L'attaccante dei bianchi batte Perucchini con un ottimo colpo di testa, ma l'assistente dell'arbitro segnala un fuorigioco. Al 33' ci prova ancora di testa Costantino su assist di Mezzoni. La difesa toscana manda in angolo. Il gol della Pro Vercelli arriva al 39'. Cross da destra pennellato di Mezzoni e da sinistra in area sbuca Gatto che... "graffia" di testa e supera Perucchini.

Nella ripresa parte subito forte la Pro. Al 50' sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Gatto che si libera – dopo una serie di finte – e poi calcia: è attento il portiere di casa a bloccare. Al 52' Perucchini si oppone a un gran destro di Costantino. Successivamente Hristov colpisce di testa: buon impatto, ma pallone troppo angolato. Al 54' altra grande parata di Perucchini: Gatto calcia bene ma, nuovamente, il portiere della Pistoiese devia in corner. Intanto tra i bianchi nel quarto d'ora finale escono Mezzoni e Zerbin ed entrano Clemente e Rolando. Al 79' Pro Vercelli in avanti con Hristov, ma la sfera sulla sua testa è preda di Perucchini. A cinque minuti dal termine nelle bianche casacche il bomber Comi rileva Costantino. E allo scadere Erradi prende il posto di Gatto. Brivido per gli ospiti al 93' con Pierozzi che non sfrutta un'occasione clamorosa per il pareggio. Gioia al triplice fischio: 9 punti nelle tre sfide in nove giorni per gli uomini di Modesto. Un bel gruzzolo e si vola a quota 56.

La Pro Vercelli domenica 14 marzo (ore 15) affronterà lo scontro al vertice contro il Como (che deve recuperare la sfida di Olbia) allo stadio "Silvio Piola" nell'undicesima giornata di ritorno del girone A di Serie C. Peccato per le porte chiuse. Nel frattempo il Lecco ha perso seccamente (3-0) a Novara.

Il tabellino dell'incontro (0-1).

PISTOIESE (modulo 3-4-1-2): Perucchini; Baldan, Varga, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Pezzi, Simonti (dal 91' Renzi); Mal (dal 75' Lo Faso); Rovaglia (dal 75' Momentè), Maurizi (dall'82' Stoppa). A disp. (Serra, Toselli, Valiani, Romagnoli, Cavalli, Romani e Rondinella). All.: Riolfo.

PRO VERCELLI (modulo 3-4-3): Saro; Hristov, Auriletto, Iezzi; Mezzoni (dal 75' Clemente), Nielsen, Emmanuello, Gatto (dal 90' Erradi); Della Morte, Costantino (dall'85' Comi), Zerbin (dal 75' Rolando). A disp. (Moschin, Tintori, Scalia, Romairone, Awua, Esposito e Merio). All.: Modesto.

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale; assistenti di linea: Montagnani di Salerno e Ciancaglini di Vasto; quarto uomo: Nicolini di Brescia).

MARCATORE: al 39' Gatto (P).

NOTE - Espulso: Salvi (PI, 12'); ammoniti: Salvi (PI), Saro (P) e Momentè (PI); recupero tempo: un minuto nella prima frazione di gioco e quattro minuti nella ripresa; partita giocata a porte chiuse; giornata serena, terreno in discrete condizioni.

