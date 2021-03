Primo successo per i ragazzi del Multimed Volley Vercelli

Primo successo in campionato per i ragazzi del Multimed Volley Vercelli, che lo scorso sabato, al termine di una gara ben giocata, hanno avuto la meglio sul team del Plastipol Ovada imponendosi con un perentorio 3 a 0.

Una sfida dominata dal primo all'ultimo punto in cui i ragazzi allenati da coach Fabio Zimbaldi, hanno imposto il loro gioco senza mai andare in affanno. “Siamo riusciti a mantenere un buon livello di gioco per tutta la gara – fa sapere l’head coach vercellese – ed abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, sia per il morale del gruppo che per la classifica. Ho visto ottime cosa, sia in battuta che a muro, dove siamo stati quasi perfetti ed abbiamo messo in seria difficoltà i nostri avversari. Ora dobbiamo pensare già alla gara di sabato prossimo, consapevoli comunque dei progressi che stiamo facendo giorno dopo giorno”.

Nel primo set partono meglio i vercellesi, che prendono subito il largo e si aggiudicano il parziale (25 a 19). Stessa musica nel secondo, con Vincenzi & C. che tengono in mano il pallino del gioco ed in breve bissano (25 a 20). Avanti per due a zero, sono ancora i padroni di casa che pigiano il pedale dell'acceleratore e chiudono la pratica (25 a 16).