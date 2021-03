Mokaor Vercelli sconfitta per 3 a 0 dal Club76 Playasti

Sconfitta esterna per la formazione della Mokaor Vercelli, che è stata superata per 3 a 0 dalla giovane compagine del Club76 Playasti, attuale capolista del girone.

Ma se da una parte, va dato il giusto merito alle padrone di casa, che hanno disputato una gara quasi perfetta, con pochissime sbavature e sono state superiori in tutti i fondamentali, dall'altra le vercellesi allenate dal duo Gherardi – Vigliani, sono scese in campo scariche, senza grinta e voglia di lottare, giocando ben al di sotto del loro potenziale. Partono meglio le padrone di casa che conquistano la prima frazione (25 a 19). Sterile reazione nel secondo da parte di Bertinazzi & C. che poco possono contro le scatenate astigiane (25 a 22). Avanti per due a zero, nel terzo, sono ancora le locali che con merito si aggiudicano la frazione (25 a 21) e chiudono il discorso. Tra le vercellesi raggiungono la sufficienza Prinetti e Leotta che hanno realizzato rispettivamente undici e dieci punti.