La Stamperia Alicese stacca il Novara

Una Pallavolo Santhià quasi perfetta fa proprio il big match di giornata del campionato di Serie maschile contro il Volley Novara. La Stamperia Alicese allenata da Cristiano Giribuola vince 3-1 fra le mura amiche e vola da solo in testa alla classifica con 15 punti in cinque gare.

“Una partita accorta e giocata come è stata preparata - commenta raggiante il coach della Stamperia Alicese Giribuola - Bravi tutti i miei ragazzi che hanno saputo interpretare lo scontro al vertice giocando con grinta e determinazione”.

I parziali dei set (25-23; 19-25; 25-19; 25-17) lasciano intendere che non è stata una partita facile per i vercellesi. Gli ospiti sono scesi alla palestra Comunale "Citta" con l’intenzione di portare a casa un risultato positivo, ma hanno trovato Salussolia e soci in palla e con la voglia di vincere che non si notava da tempo.

“Ho rivisto la Stamperia Alicese che mi piace - dichiara il presidente della Pallavolo Santhià Claudio Falabrino - Speriamo che questa importante vittoria contro una squadra forte pretendente al salto di categoria non sia un caso isolato. Non dobbiamo montarci la testa”.

Prossima impegno sabato 13 marzo a Ovada per continuare la striscia positiva.

2021 - Riproduzione riservata