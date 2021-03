La capolista Engas passeggia con l'Azzurra Novara

Tutto come da pronostico per l'Engas Hockey Vercelli nel campionato di Serie A2. Ieri sera, sabato 6 marzo, i nerogialloverdi capoclassifica del girone A hanno battuto agevolmente 14-2 l'Azzurra Novara penultimo al PalaPregnolato nella sesta giornata di ritorno, centrando la quindicesima vittoria consecutiva. Protagonista del match l'argentino Juan José Moyano con cinque reti realizzate; a segno anche Oscar Ferrari (tripletta), Peter Ehimi (doppietta), Marco Motaran, Matteo Brusa, Sebastiano Schena e Giorgio Maniero.

Con questi tre punti, la squadra allenata da Paolo De Rinaldis ha allungato ulteriormente in classifica sul Roller Bassano secondo, fermato sul pareggio dall'Hockey Trissino. Ora l'Engas è a +14 sul Bassano, in attesa del risultato dell'Hockey Thiene, che in pista oggi (domenica 7 marzo) in casa del Montebello proverà a portarsi a -12 a cinque turni dal termine della stagione regolare.

Il tabellino dell'incontro (14-2).

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Lo Priore, Maniero, Perroni, Ferrari, Moyano, M. Motaran, Brusa, Ehimi, Schena e Errico. All.: De Rinaldis.

AZZURRA NOVARA: Marcon, Mele, Mastropasqua, Camporese, Reyes, Maffè, Baldina, Tefa, Civa e Scarenzi. All.: Battistella.

ARBITRO: Uggeri di Lodi.

MARCATORI: al 1'52" Moyano (E), al 3'17" Moyano (E), al 9'50" Moyano (E), al 17'00"" Moyano (E), al 24'42" Brusa (E), al 25'10" Schena (rig. E), al 29'17" Maniero (E), al 29'43" e al 30'34" Ehimi (E); al 34'11" Moyano (E), al 36'12" Ferrari (E), al 36'19" (rig.) e al 37'30" Baldina (A); al 40'00" Ferrari (E), al 42'16" Motaran (E) e al 45'40" Ferrari (E).

NOTE - Espulsioni temporanee: Baldina (N, 2'), Moyano (E, 2') e Maffè (N, 2').





2021 - Riproduzione riservata