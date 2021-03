Pro Vercelli in attesa dei tamponi della Pistoiese

"Nel giro odierno di tamponi si è verificata una nuova positività nel gruppo squadra. Sabato 6 marzo ci sarà un secondo tampone. Prima della seduta di allenamento pomeridiana sarà comunicato l'esito".

Con questo comunicato la Pistoiese ha comunicato i risultati dei tamponi eseguiti venerdì 5 marzo. Gli arancioni affrontano la Pro Vercelli domenica 7 marzo alle ore 17,30 fra le mura amiche dello stadio "Marcello Melani". Gara dunque in dubbio anche se da parte della società toscana filtra un cauto ottimismo. Se il match dovesse saltare il difensore e capitano dei bianchi Alberto Masi sconterà la squalifica nello scontro al vertice di domenica 14 marzo al "Piola" contro il Como.

Questo il programma delle dieci partite del girone A di domenica 7 marzo: Alessandria-Albinoleffe (ore 20,30 diretta Sky 252); Como-Pro Sesto (ore 15 diretta Sky 254); Giana Erminio-Livorno (ore 15 - a Gorgonzola); Grosseto-Juventus B (ore 15 diretta Sky); Lucchese-Pontedera (ore 17,30); Novara-Lecco (ore 20,30); Pergolettese-Olbia (ore 15 - a Crema); Pistoiese-Pro Vercelli (ore 17,30); Pro Patria-Piacenza (ore 15 diretta Sky 255 - a Busto Arsizio); Renate-Carrarese (ore 17,30 diretta Sky 252 - a Meda).

Nel frattempo il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata: Borri (Carrarese); Kalay e Sersanti (Grosseto); Merli Sala (Lecco); Bortoletti e Bove (Novara); Corbari e De Respinis (Piacenza); Solerio (Pistoiese); Masi (Pro Vercelli). L’allenatore della Giana Erminio Oscar Brevi è stato sospeso per un turno. Due giornate di stop per il medico del Renate Luisi Sesana. Ammende: 2.500 euro al Renate, 2.000 euro al Lecco e al Piacenza e 1.500 euro al Livorno. In diffida nella Pro Vercelli Blaze e Gatto.

Nel frattempo mercoledì 10 alle ore 15 è in calendario la gara Pro Sesto-Pergolettese, recupero della quinta giornata di ritorno. Mercoledì 24 marzo (ore 15) si terranno invece i recuperi Giana Erminio-Pro Sesto, valevole per la sesta giornata di ritorno, e Olbia-Como, valevole per la nona di ritorno.