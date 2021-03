Mister Modesto: "In campo sempre con la mente libera"

“E’ in partite come questa che bisogna ancora di più stare attenti a tutto: calci piazzati, duelli individuali, avere il giusto atteggiamento”.

Francesco Modesto, allenatore della Pro Vercelli, snocciola la sua lista della spesa per la squadra in vista dell’ennesimo testacoda. Cui aggiunge una raccomandazione importante: “La posizione di classifica ci dà autostima, ma dobbiamo continuare a giocare liberi di testa, senza assilli, continuando a proporre gioco come abbiamo fatto fino a oggi. La Pistoiese è una buona squadra, costruita con ambizioni diverse e migliorata a gennaio. Sarà una gara difficilissima”.

Pare, infatti, definitivamente scongiurato il rischio rinvio: il club arancione non ha esercitato la facoltà di richiedere il posticipo del match (cosa che avrebbe dovuto avvenire entro venerdì sera) e, salvo che i tamponi dell’ultima ora diano esiti al momento impensabili, i 5-6 positivi al Coronavirus (di cui due giocatori) emersi nel gruppo squadra nelle ultime ore non dovrebbero essere motivo sufficiente per rinviare la gara.

Di sicuro la Pro Vercelli è pronta e concentrata. Mancherà Masi, squalificato e mister Modesto, ancora senza Carosso e Parodi, copre le carte per la difesa, che ritrova Auriletto: “Sicuramente Alberto (Masi - n.d.r.) ci dà qualcosa di importante nei tempi di gioco e nella sua capacità di guidare la difesa, ma le squalifiche fanno parte del gioco. Quindi, nessun alibi. Iezzi ancora tra i tre dietro? Ha fatto molto bene in un ruolo non so, vedremo se riproporlo o meno”.

Pistoiese-Pro Vercelli, valida per la decima giornata di ritorno del girone A di Serie C, si giocherà domenica 7 marzo con inizio alle ore 17,30 allo stadio "Marcello Melani". Arbitra, come nel 2019, Pashuku di Albano Laziale.

2021 - Riproduzione riservata