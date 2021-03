L'Eccellenza piemontese riparte l'11 aprile?

Il campionato di Eccellenza del Comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta potrebbe ripartire dopo Pasqua, cioè domenica 11 aprile. Sembrerebbe proprio così. L'ipotesi sta circolando in questo momento fra gli addetti ai lavori e pare che il consiglio direttivo della Federcalcio subalpina si sia riunito per varare un nuovo format in attesa dell'adesione delle 36 società (due raggruppamenti da 18). Il tutto in attesa delle decisioni del consiglio della Lega Nazionale Dilettanti convocato per mercoledì 10 marzo. I tamponi, così si vocifera, dovrebbero essere gratuiti per le società. Ora si tratta di capire come ripartire. L'obiettivo finale è la promozione di due squadre (una per girone) in Serie D. Non ci saranno retrocessioni. Nel raggruppamento A ci sono le vercellesi Alicese Orizzonti, Borgovercelli e LG Trino. Nel frattempo si devono recuperare i seguenti incontri:

6ª giornata di andata - ALICESE ORIZZONTI-La Biellese; BORGOVERCELLI-RG Ticino.

7ª giornata di andata - Accademia Borgomanero-Settimo; Dufour Varallo-Aygreville; Fulgor Ronco Valdengo-BORGOVERCELLI; La Pianese-Venaria; Pro Eureka-ALICESE ORIZZONTI; Verbania-Oleggio.