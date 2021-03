Pistoiese-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale l'arbitro dell'incontro Pistoiese-Pro Vercelli valido per la decima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma domenica 7 marzo con inizio alle ore 17,30 allo stadio "Marcello Melani" di Pistoia. Gli assistenti di linea saranno Stefano Montagnani di Salerno e Francesco Ciancaglini di Vasto. Quarto uomo: Stefano Nicolini di Brescia. Curiosità: Pashuku aveva già diretto il match Pistoiese-Pro Vercelli del 18 aprile 2019 (campionato di Serie C 2018/2019) terminato 2-1 per gli ospiti con reti di Morra e Comi in rimonta. Fra i toscani è stato squalificato il difensore Solerio, nei bianchi mancherà per il medesimo motivo il capitano Masi.