La Pro Vercelli e la volata per il... paradiso

Nella volata per la promozione diretta in Serie B c’è anche la Pro Vercelli. Partita con l’obiettivo dei playoff, la squadra allenata da Francesco Modesto sta disputando una stagione da assoluta protagonista e, a dieci turni alla fine della stagione regolare, i bianchi sono secondi a -2 dalla capolista Como. E’ pur vero che i lariani devono recuperare la partita di Olbia, ma va sottolineato che lo scontro diretto è in programma al “Piola” fra nove giorni. Insomma, il campionato è apertissimo. Così come possono sognare anche Renate (in forte discesa) e Lecco (squadra del momento con la Pro). Anche i blucelesti devono recarsi a Vercelli così come l’Alessandria, che è sempre un’avversaria temibile. Nel frattempo Comi & C. sono attesi sul difficile campo della Pistoiese dopo l’ottima prestazione fornita mercoledì pomeriggio con la Pergolettese che ha regalato alle bianche casacche altri tre punti preziosi. In difesa mancherà il capitano Masi, squalificato, mentre rientra Auriletto. Modesto l’altro ieri ha scalato sulla linea della difesa a tre il jolly Iezzi, che se le è cavata egregiamente. Un altro giovane cresciuto nel vivaio che si sta affermando tra i professionisti.



